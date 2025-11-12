◆紅白戦（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の森田駿哉投手が１２日、白組の２番手で登板。１回２安打無失点で降板した。０―０の２回から２番手でマウンドへ。先頭・リチャードに中前安打、続く５番・岡田にも左越えの二塁打を浴びたが、生還を狙ったリチャードが本塁タッチアウトに。６番・増田陸を左飛に抑えたが、７番・三塚には四球と再びピンチを背負ったが、８番・萩尾を右飛に打ち取り無失点で切り抜けた。