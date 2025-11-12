ＤｅＮＡは１２日、神里和毅外野手が国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使しないと発表した。今後来季の契約について球団と話を進めることになる。今季は６２試合に出場し、打率３割８厘２打点。今季年俸は３０００万円で補償が不要なＣランクだった。