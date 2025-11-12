〈「100mlで900円になる」麻雀で生計を立て、売血で稼いだことも…FM放送の育ての親、後藤亘の“バンカラ”な学生時代〉から続く「ミスターFM」と呼ばれた男、後藤亘氏。戦後の混乱期に反骨魂を胸に、ラジオの世界で革新を続けた経営者の評伝『反骨魂 後藤亘 「ミスターFM」と呼ばれた男』（文藝春秋）が刊行された 。【画像】「FM放送の育ての親」とも呼ばれた後藤亘氏黎明期のFM放送を牽引し 、伝説の深夜番組『JET STREAM』を