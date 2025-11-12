スシローが『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』のコンセプトに合せた、一番おいしいゴールデンコンビメニューを提供。すしとグラタンの新コンビを発売するほか、グランドメニューに人気の和スイーツコンビや〆の逸品コンビが登場します！ スシロー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』コンセプトメニュー  販売期間：2025年11月12日（水）〜※ お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・