ニシハタシステムは、2024年3月初版発行の防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版の販売を開始しました。2025年11月4日(火)より、公式オンラインショップにて販売中です。東日本大震災で娘さんを亡くされたお母さまたちと学生たちが制作した、いのちの大切さを伝える絵本です。 ニシハタシステム 防災絵本『2人の天使にあったボク』第2版 価格：1,980円(税込)発売日：2025年11月4日(火)販売場所：Nishihata Syste