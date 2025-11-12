【ソウル共同】韓国メディアは12日、ソウル中心部で先月21日、観光中の日本人家族を乗せたタクシーが反対車線にはみ出して乗用車と衝突し、生後9カ月の女児が意識不明の重体だと伝えた。20代の両親も骨折した。タクシー運転手は70代男性で、飲酒は確認されなかった。男性は車の操作を誤ったと警察に話している。ソウルでは今月2日、日本人の親子が飲酒運転の車にはねられ、50代の母親が死亡した。