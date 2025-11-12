俳優の金子貴俊の姉で、パーツモデルや美容研究家として活動する金子エミが、10日、Instagramを更新。28歳の長男で、ダウン症スイマーの村井海人がアーティスティックスイミングに挑戦する様子を公開した。【映像】金子エミと“ダウン症スイマー”の長男の2ショット2023年、日本で初めてダウン症のパラスポーツにほんパラリンピック委員会の国際ライセンスを取得した海人。翌年にはトルコで行われた「第11回世界ダウン症水泳・