〈「いくらお金がなくても、悪いことはできないよ」内定をくれたのは“詐欺まがいの会社”ばかり…《介護で7年のブランク》48歳男性が直面した『再就職の厳しさ』〉から続く営業職は「どこでも通用する」と信じていた。しかし、介護による7年のブランクの末に職場へ戻った48歳の御厨謙さんを待っていたのは、現実の壁だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）テレアポ、葬儀会社、自販機補充など働いても働いても、わずか