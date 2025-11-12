バブルガム・ブラザーズのブラザー・コーン（70）が12日までにインスタグラムを更新。膵臓（すいぞう）がんで闘病していることを公表していた日本テレビ菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーの訃報を受け、追悼した。コーンは23年8月に乳がんを公表。24年1月に手術を受けて、同3月に復帰した。「日テレの菅谷アナウンサーが亡くなったとニュースで知りました。菅谷君との出会いは新人アナウンサーの時に一緒に出演したのが正