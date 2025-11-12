ファミリーマートは11月11日から、冷凍汁なし麺「元祖スタミナらーめん すず鬼 スタ満まぜそば」を全国約1万6,400店舗で発売している。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」によるもの。価格は税込321円(一部地域では価格が異なる)。2019年に東京都三鷹市で創業したラーメン店「元祖スタミナ満点らーめん『すず鬼』」が監修した商品。同店は、「スタ満」というスタミナ系ラーメンの新ジャンルとして人気を博し、「お取り寄せ