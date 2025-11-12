ナカバヤシは、サンリオがデザインした「I'm Doraemonシリーズ」を11月から順次発売する。同製品はドラえもんをイメージしたホワイトとブルーが爽やかなテキスタイル柄と、キラキラパステル柄のデザインが可愛らしい新商品。アルバム、ノートなど日常で使えるアイテムが揃った。サンリオオリジナルデザインのため、一味違う愛らしいドラえもんのデザインとなっている。「木製フレーム」「木製フレーム」は、日々変わっていく子供の