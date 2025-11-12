アキレスは、「MONTRRE（モントレ）」ブランドから、軽量でソフトな履き心地の女性用防寒ブーツ「モントレFB−183」を積寒地の靴量販店、靴専門店および有名ECサイト、アキレスウェブショップで11月中旬から本格発売する。気象庁の寒候期予報（2025年12月〜2026年2月）によると冬型の気圧配置が強まる時期があるため、この冬の降水量は東日本日本海側で平年並か多く、降雪量は西日本日本海側で平年並か多い予報となっている。アキ