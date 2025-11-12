全日本空輸（ANA）は、「国内線航空券プレミアムクラスタイムセール」を11月13日から14日まで実施する。主な対象路線とプレミアムクラスの片道最低運賃は、東京/羽田発着では大阪/伊丹が19,800円、広島が22,000円、松山が22,500円、札幌/千歳が25,100円、福岡が26,400円、鹿児島が26,500円、沖縄/那覇が27,300円などとなっている。搭乗期間は2026年1月5日から31日まで。いずれも旅客施設使用料が別途必要となる。ANA SUPER VALUE P