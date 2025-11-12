契約の行方が注目される今永(C)Getty Images来季にメジャーリーグ3年目を迎える日本人左腕の“価値”が注目を集めている。真価が問われているのは、現地時間11月4日にカブスからのFAが決まった今永昇太だ。来季以降のオプションを巡って双方で行使せずに、新たな契約を模索した32歳は、球団側から同6日（現地時間）に今季の規定額である1年2202万5000ドル（約33億9000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示されたが