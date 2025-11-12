「エアステップ（AIRSTEP）」パイロットコーポレーションは、1回のノックで長く書くことができるシャープペンシル「エアステップ（AIRSTEP）」を11月28日から発売する。今回発売する「エアステップ」は、1回のノックで長く書くことができる「エアステップライト」と、ソフトな書き心地を実現する「クッションシステム」という2つの新機構を搭載したシャープペンシル。「エアステップライト」は、1回のノックで出たガイドパイプに覆