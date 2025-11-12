回転寿司チェーン「スシロー」は11月12日から、「大切り本鮪中トロ」(税込160円)と「濃厚うに包み」(税込180円)を目玉にした新フェアを開催する。これにあわせて、11月5日にスシロー浅草吾妻橋店で新メニュー試食会が開催された。〈新フェア「濃厚うに包み」は仕入れから改善、おいしさに自信〉新フェアでは6商品がラインアップされるが、その中でも注目なのが「濃厚うに包み」だ。というのも、スシローはかつて提供していたウニが