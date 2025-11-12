きょう12日も各地で空気の冷たい朝となり、関東甲信や東海などを中心に今季一番の冷え込みとなりました。関東は、日中も広く晴れますが、気温はあまり上がらない見込みで、昼間も上着がないとすこし寒く感じられそうです。■都心などで今季一番の冷え込みに12日朝は晴れた関東甲信や東海を中心に冷え込みが強まり、各地で最低気温が平年を下回りました。最低気温は、関東でも、山沿いだけでなく、平野部の栃木・真岡で今季初の氷点