プロ野球・DeNAが12日、神里和毅選手が国内フリーエージェント（FA）権を行使しないことを発表しました。神里選手は17年にドラフト2位でDeNAに入団。今季は62試合に出場し、26打数8安打、打率.308を記録していました。前日には森原康平投手もFA権を行使せず残留を発表していました。