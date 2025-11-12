ＤｅＮＡ・伊藤光捕手（３６）が、海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使することを１２日、球団関係者が明らかにした。伊藤は２０１８年途中にオリックスからトレードでＤｅＮＡに移籍。今季はわずか６試合出場にとどまったが、伊藤は本紙の取材に「今までこの世界で過ごしてきた自分の評価を言ってくれる球団があれば、今後の野球人生にも生かせると思った」と話していた。球団からは宣言残留も認められており、伊藤は１