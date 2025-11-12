定例記者会見する新潟県の花角英世知事＝12日午前、県庁新潟県の花角英世知事は12日の定例記者会見で、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を巡り、近く福島第1原発を視察する意向を示した。福島県の復興状況や帰還困難区域などを確認するとし「最終的な判断をする上でこれまで起きたことを整理したい」と述べた。14日には、安全対策を確認するため柏崎刈羽原発を視察する。花角氏が県民の意向を見極める材料に挙げた県内30市町村