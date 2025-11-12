［出陣東京デフリンピック］＜中＞デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）が１５日、開幕する。日本代表のエースを紹介する。小柄なサウスポー、菰方里菜２３歳（島津製作所）２０２３年の世界選手権で女子シングルスを制し、鈴木梨子（ＮＴＴ都市開発）とのダブルスでも優勝。今年１月の全豪オープンはシングルスを２連覇し、ダブルスも勝った。１メートル５４の小柄なサウスポーが近年、デフテニスの世界で圧倒的な存在