会談に臨む自民党の鈴木幹事長（奥右）と立憲民主党の安住幹事長（同左）ら＝12日午前、国会自民党の鈴木俊一、立憲民主党の安住淳両幹事長は12日、国会内で会談し、自民と日本維新の会が合意した衆院議員定数削減に関し、与野党各党の意見を幅広く聞いて対応する方針を確認した。選挙での交流サイト（SNS）上の偽情報や誹謗中傷に対する規制について、選挙運動に関する与野党協議会での議論を加速させることも申し合わせた。