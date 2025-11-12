「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）オリックス・西川龍馬外野手がトライアウト会場を訪れ、元同僚の広島・野間、堂林と並んで観戦した。西川は２３年までカープでプレー。先輩の松山らのプレーに熱視線を送った。マツダスタジアムでの開催ということもあり、広島勢の松山、中村健、宇草らの登場にはより大きな拍手が送られた。