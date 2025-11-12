激しく破壊されたガザ南部ハンユニスの建物＝11日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】ロイター通信は11日、米政権のパレスチナ自治区ガザ和平計画の履行が行き詰まり、ガザがイスラエルとイスラム組織ハマスの事実上の分割統治となる可能性があるとの懸念が欧州の当局者の間で出ていると報じた。米国はハマスの武装解除や治安維持を担う国際部隊設置を目指す「第2段階」への移行を急ぐが、めどは立っていない。イスラエルと