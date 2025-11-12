今回、Ray WEB編集部は美容室での驚いた出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞インフルエンサーのえみちゃんに憧れて、彼女と同じ美容室へ行くことにした主人公。楽しみにしていた主人公でしたが、インフルエンサーのマミコちゃんの登場によりカット中にも関わらず、美容師さんに放置されてしまいます。主人公は無事憧れのえみちゃんと同じ髪型になれるのでしょうか……？