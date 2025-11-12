ＤｅＮＡは１２日、神里和毅外野手が、保有する国内ＦＡ権を行使せずに残留することを発表した。神里は２０１７年度ドラフト２位で日本生命から入団。俊足巧打の外野手として知られ、今季は６２試合に出場、主に守備固めや代走として活躍した。