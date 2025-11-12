2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に備え、野球韓国代表チームが招集された。国内日程は11月11日で終了し、次は日本だ。東京ドームへ向かう。【写真】「なぜ日本が“野球強国”なのか…」韓国ルーキー羨望の眼差し日本代表との2連戦。勝敗も勝敗だが、東京ドームという「場所」自体に意味がある。初めて経験する選手が数多く存在する。貴重な機会だ。韓国代表は11月2日から練習を開始し、8日〜9日には高尺（コチョク