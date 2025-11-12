寒霞渓香川・小豆島町11日 香川県の小豆島の名勝、寒霞渓で紅葉が見頃を迎えています。 寒霞渓は、大分県の耶馬渓、群馬県の妙義山とともに日本三大渓谷美のひとつとされています。 山頂へ向かうロープウェイからは、モミジやカエデなどが色づいた様子や、切り立つ岩壁が楽しめます。山頂付近は朝晩の冷え込みでモミジが真っ赤に色づき、標高にあわせてきれいなグラデーションを楽しむことができます