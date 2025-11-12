この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第45話をごらんください。 浮気疑惑について邦夫と一度ちゃんと向き合おうとしますが、話し合いは決裂。佳奈さんは星野の協力で庁用車にGPSを仕掛け、証拠集めに動き出します。