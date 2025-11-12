あなたは読めますか？突然ですが、「遊説」という漢字読めますか？選挙期間中や政治ニュースで頻繁に聞く言葉ですが、漢字の「遊」と「説」の組み合わせから、正しい意味をすぐに連想できない方もいるかもしれません。気になる正解は……「ゆうぜい」でした！「遊説」という漢字は、「政治家や候補者などが、自分の主張や意見を広めるために各地を巡り、演説して回ること」を意味します。つまり、「遊（あそぶ）」という意味ではな