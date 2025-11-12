あなたは読めますか？突然ですが、「将又」という漢字読めますか？古典や少し硬い文章、あるいは演劇的なセリフ回しなどで使われる言葉ですが、読み方はもちろん、意味も現代語とは少し異なるため、戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「はたまた」でした！「将又」という漢字は、「それともまた」「あるいはまた」「もしくは」といった意味を持つ接続詞、または副詞です。二つ以上の選択肢を並べ、そのうちの一つを