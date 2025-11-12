８日、武夷岩茶茶王コンテスト決勝戦で茶葉を評価する審査員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山11月12日】中国福建省武夷山市で8日、八馬茶業（広東省深圳市）が主催する「武夷岩茶茶王コンテスト」決勝戦が開かれた。厳正な審査の結果、水仙、肉桂、大紅袍（だいこうほう）の3部門で大賞が選出された。８日、武夷岩茶茶王コンテスト決勝戦で茶葉を評価する審査員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）８日、