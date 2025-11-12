６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽11月12日】中国貴州省貴陽市にある花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアでは、色づいた木々が多くの市民や観光客を楽しませている。６日、花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリアで親睦を深める人々。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）６日、空から見た花渓国家城市湿地公園の十里河灘エリア。（ドローンか