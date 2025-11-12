「パナマ文書」公表をきっかけに、国税当局は租税回避スキームを企業や富裕層に指南する税理士に対し、スキーム内容の開示を義務づける制度の導入を検討しました。しかし、法制化は見送られ、制度は実現していません。その背景には、実効性への疑問と、税理士業界・政治サイドからの強い反発がありました。結果として、租税回避は依然として“見えない領域”にとどまり、課税の公平に対する信頼に深い影を落としています。「パナマ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ポケパーク開業 注意事項を発表
- 2. Suica ペンギンが「卒業」へ
- 3. 安倍氏銃撃 被告に「さん」付け
- 4. 愛子さまへ「胸キュン」な気遣い
- 5. 岩手県の職員 台湾で再び盗撮か
- 6. 広末涼子 追突事故で書類送検へ
- 7. 蓮舫氏 外交巡り中国語で抗議
- 8. 鳥肌 TDSホテルの神対応に大反響
- 9. 2代目「ドクターX」の最有力候補
- 10. 追悼ハラスメント 不快感あらわ
- 1. 安倍氏銃撃 被告に「さん」付け
- 2. 広末涼子 追突事故で書類送検へ
- 3. 蓮舫氏 外交巡り中国語で抗議
- 4. 岩手県の職員 台湾で再び盗撮か
- 5. 2代目「ドクターX」の最有力候補
- 6. ヤギ肉と偽り…日本の人肉食事件
- 7. VTuberが無関係のイラストに「盗作疑惑」ふっかけ→否定されると裏で謝罪、反省の色なし？ 所属事務所が契約解除発表
- 8. トクリュウに捜査漏洩? 警官逮捕
- 9. デーブ氏 村上宗隆より上と指摘
- 10. 立花容疑者に「伝説の弁護士」が
- 1. ポケパーク開業 注意事項を発表
- 2. 鳥肌 TDSホテルの神対応に大反響
- 3. 「レジ業者を国会に呼んで」要求
- 4. 1分でクレーマー撃退 新人神対応
- 5. シカ質問を15分→国民から呆れ
- 6. 電気とガス料金「引き下げる」
- 7. Suica持たぬ夫へ 妻の本音に賛否
- 8. 5兆円あれば「軽減税率ゼロに」
- 9. 「お母さんやめます」批判が殺到
- 10. 主婦殺害「人違い殺人」疑った?
- 1. 韓国チアガールの大胆な衣装話題
- 2. 日本人30人に入国禁止措置 露
- 3. 黒く濁った川 中国で拡散し注目
- 4. 習氏の顔に泥塗られた? 怒りか
- 5. 中国外務省報道官が哀悼の意 仲代達矢さん訃報に
- 6. 12歳が売春? 母に27回の渡航歴
- 7. 1年に韓国に亡命する脱北者
- 8. トランプ大統領 大幅減給を警告
- 9. 部屋水浸しで280倍の賠償を 中国
- 10. マイクラサーバーをインストール
- 1. Suica ペンギンが「卒業」へ
- 2. 資生堂 最終利益520億円の赤字
- 3. トヨタが「日産潰し」にかかる?
- 4. 60歳過ぎて「子育て終わらない」
- 5. Suicaのペンギン卒業へ 後任未定
- 6. 賃貸vs持ち家 不動産プロの見解
- 7. 「成田は遠い」の声絶えぬ理由
- 8. 会社嫌で早期退職 66歳の年金額
- 9. アニメの制作中止 頓挫する理由
- 10. 年末調整 今までと同じ申告は損
- 1. MSがブラウザを進化させた機能
- 2. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 3. UGREENのヘッドホン ほぼ半額
- 4. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 5. 「Pixel A」来年春頃リリースか
- 6. 池袋のビックカメラが一新、山手線ホームの駅名標が「池袋(ビックカメラ前)」に！
- 7. 共依存とボディホラーの融合
- 8. ティッシュケースがおしゃれ
- 9. Googleメッセージに新機能
- 10. エディオン お手軽電子レンジ器
- 1. 「重大事態」で仙台育英出場辞退
- 2. メドベージェワ 婚約を発表
- 3. 衝撃 大谷翔平の親友が引退か
- 4. 新幹線の座席に大量のゴミ 反響
- 5. 今永は「価値が適正ではない」
- 6. 千賀トレード「19球団OK」緩和か
- 7. 大谷の3連覇宣言に「障害ある」
- 8. F1角田 レース中「告発」が物議
- 9. 阪神・近本 FA権を行使せず残留
- 10. ジョコビッチ ロス五輪で引退へ
- 1. 愛子さまへ「胸キュン」な気遣い
- 2. 追悼ハラスメント 不快感あらわ
- 3. 「別に」騒動 沢尻が語る真実
- 4. 二階堂ふみとの結婚「興味本位」
- 5. ヒカルの「水着飲み会」波紋
- 6. 「許せない」斉藤被告トラブルか
- 7. 立花容疑者逮捕で動画公開に異変
- 8. Perfumeあ〜ちゃん 結婚を発表
- 9. 真美子さんの私物の正体…判明か
- 10. 進次郎防衛相 答弁で無双状態に
- 1. 婚約パーティー 妻が上司とキス
- 2. 毎日シャワーのみ デメリット4つ
- 3. 中3娘が塾なしでオール5 母驚き
- 4. 3歳女児が22年後に「変貌」話題
- 5. 人気絶頂で結婚 半年後に夫死去
- 6. 結婚指輪かと思ったのに親知らず
- 7. ひるマック M→Lに5日間限定無料
- 8. マクドナルド「ホリデーマックフルーリー」が3年ぶり復活！ ストロベリー果肉たっぷりの甘酸っぱい味わい
- 9. アイリスオーヤマの電気圧力鍋
- 10. 入社2週間で標的に 職場の影