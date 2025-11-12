「パナマ文書」公表をきっかけに、国税当局は租税回避スキームを企業や富裕層に指南する税理士に対し、スキーム内容の開示を義務づける制度の導入を検討しました。しかし、法制化は見送られ、制度は実現していません。その背景には、実効性への疑問と、税理士業界・政治サイドからの強い反発がありました。結果として、租税回避は依然として“見えない領域”にとどまり、課税の公平に対する信頼に深い影を落としています。「パナマ