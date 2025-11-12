日本最大級のターミナル駅「新宿駅」を中心に、東京都庁をはじめ多くの超高層ビルが立ち並ぶ新宿区。今回は、ビジネス・行政・商業が集まるこの街の「給与」に着目。新宿区に本社を置く上場企業のなかで、特に「平均年収の高い企業」はいったいどこなのか、TOP3を紹介します。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集して