11日放送の日本テレビ系バラエティー『X秒後の新世界』（後10：00）では、「芸能人のエピソードトークはどこまで本当なのか？」という問いの答えを検証。磯野貴理子の「バイト先でバーコード頭の親父をスキャンしたら10円と表示された」の真偽を確かめた（※以下、ネタバレ要素を含みます）。【写真】シュールすぎる！バーコード頭にレジを反応させる様子実際にコンビニのレジでバーコード頭をスキャンすべくバーコード頭代表