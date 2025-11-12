小泉進次郎防衛相は参院予算委で、原子力潜水艦導入を巡る議論の必要性を強調した。「タブー視せずに議論する必要がある。幅広く課題と可能性、メリット、デメリットを含め論議するのは当然のことではないか」と述べた。