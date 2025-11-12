子どもが小さなうちは、誕生日を祝ってあげたり旅行をしたりと家族イベントを楽しむママも多いでしょう。でも子どもが大きくなり結婚したら、家族イベントは諦めなければいけないのでしょうか？投稿者さんがふと抱いた寂しさからの疑問です。『社会人と、大学4年生の子どもがいます。わが家は家族仲が良く、家族それぞれの誕生日は全員でレストランでお祝いをしたり、結婚記念日を子どもたちが祝ってくれたりします。長い休みは