今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『太平洋は台風で大時化、でも日本海なら大丈夫新日本海フェリーゆうかり(苫小牧東〜新潟)』というまんとるさんの動画です。投稿者のまんとるさんが苫小牧発の新日本海フェリーに乗り、新潟へ向かいます。乗り場へはここ南千歳駅から連絡バスが出ているとのことです。連絡バスは途中停車が無く、フェリー乗り場まで直行。原野っぽい景色を進んでいると大量のトレーラーが見え