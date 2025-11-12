ナガノによるＸ発漫画『ちいかわ』をデザインした「ちいかわ 年賀はがき3枚セットおまけシールつき」が、11月14日（金）から、全国の郵便局店頭で発売。また、郵便局のネットショップにて受注販売が開始される。【写真】かわいすぎる！ちいかわたちが“年賀状仕分け隊”として頑張るおまけシール■かけぬけろ〜ッッ!!!!今回登場するのは、2026年の干支“午”にふんした、ちいかわ、ハチワレ、うさぎが描かれた年賀はがき3