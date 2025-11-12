＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇11日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞出場人数が絞られる秋のアジアシリーズに出場できると決まったとき、馬場咲希の目標は、来季のカテゴリー1（シード）が得られるポイントランキングトップ80からトップ60に変わった。【現地直送写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を会場で発見！「今年の初めは、来年もまたここ（米国）でプレーするために、