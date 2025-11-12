１１月１１日、大阪市内の住宅で現金約２０００万円が入ったバッグなどが盗まれました。付近の防犯カメラには現場から走り去る２人が映っていて、警察が行方を追っています。１１日午後１時ごろ、大阪市阿倍野区美章園の住宅で「お金が無くなった」と住人の女性から１１０番通報がありました。警察によりますと、家は当時無人でしたが、女性が帰宅した際、部屋は荒らされた状態で、現金約２０００万円が入ったバッグやブランド