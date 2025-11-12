関西や北陸の経済界や自治体などが集まる交流会が１１月１１日に開かれ、ＪＲ西日本は北陸新幹線の大阪への延伸について改めて早期の実現を訴えました。１１日に開かれた「関西・北陸交流会」では、北陸新幹線の経済効果などが話し合われました。北陸新幹線をめぐっては、現行の「小浜ルート」に対し費用などの観点から、「米原ルート」への再検討を求める意見もありますが、交流会では関西と北陸の持続的な発展のため、延伸