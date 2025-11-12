お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが１１日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、推し活に夢中になりすぎた結果を振り返った。この日は「推し活疲れについて語る夜」で、推し活に夢中のタレントが登場。きょんちぃは「今、ＳｉｘＴＯＮＥＳが本当に大好きで。グッズもそうだし、写真がめっちゃ出る。オフショとか、バーッと大量に買ったり」と嬉しそうに報告。また「今も好きだけどＧＥＮＥＲＡ