ＤｅＮＡ・桑原将志外野手（３２）が、保有している海外ＦＡ権を行使することが１２日、分かった。球団関係者が明らかにした。同日午後３時に、「ＦＡ宣言選手」として公示される。桑原は福知山成美（京都）から２０１１年度ドラフト４位で入団。ガッツあふれるプレーが持ち味で、俊足巧打の外野手としてチームをけん引してきた。昨年の日本シリーズではＭＶＰを獲得。チームを２６年ぶりの日本一に導いた。４年契約の４年目