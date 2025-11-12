「エイブルトライアウト２０２５」（１２日、マツダスタジアム）前西武・渡部健人内野手がシート打撃の第１打席で特大弾を放った。前日本ハム・石川との対戦で直球を強振。左越えの看板を直撃する一撃に場内からはどよめきが起こった。２０年度ドラフト１位で西武入りしたが、４年間で通算７本塁打と結果を残せず。だが、持ち味のパワーを発揮し、視察に訪れたＮＰＢ関係者に猛アピールした。