中国ともゆかりの深かった仲代達矢さんが、2019年に訪中した際に取材した記者が当時の思い出を語り、仲代さんの死去について「悲しくて残念だ」と話しました。【映像】仲代さんの死去について語る王衆一氏「実際会ったら非常に優しくてですね。映画のイメージと比べてかなり違うんですけれども、雰囲気はオーラは感じました」（元「人民中国」編集長・王衆一氏、以下同）6年前に訪中した仲代さんは86歳でしたが、まだまだ元気