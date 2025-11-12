【中島輝士怪物テルシー物語（８４）】時間は前後してしまいますが、台湾野球とのつながりでいうと元中日で活躍された郭源治さんの双子の息子の長男、佳久耀（かく・よう）のことを思い出しますね。彼は源治さんがＮＰＢでプレーしている時代に生まれていますから、日本生まれ日本育ち。当然、日本語でコミュニケーションを取ることが可能です。もう令和の時代ですのでまず、郭源治さんのことを説明しておきます。源治さんは台