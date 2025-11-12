チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、ダイエットの様子をYouTubeで報告している。「1週間魚だけダイエット」もMARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、また