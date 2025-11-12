カブスのＪ・ホイヤー編成本部長が１１日（日本時間１２日）、今永昇太投手との契約延長オプションを行使しなかった舞台裏を明かした。「プロセスは穏便だった。私は彼の代理人と密に連絡をとってきた。我々は、球団オプションを行使しないことを決め、彼も早々に選手オプションを行使しないことを決めた。その間は、定期的な会話があった。だから、それは、気持ちのいいものだった」と話した。シーズン終了後の両者のやりと